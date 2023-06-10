شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنفذ 36 قرار إزالة لتعديات على المجارى المائية فى المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن قطاع الرى ممثلًا فى هندسة رى ملوى بالإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة المنيا حملة لإزالة التعديات تم خلالها تنفيذ 30 قرار إزالة لتعديات و6 حالات تعدى فى المهد على المجارى المائية.

وتعمل أجهزة الوزارة على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

‏‎وينفذ قطاع حماية النيل حملات لإزالة التعديات على المجارى المائية باعتباره أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولين عن الاشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف وأيضًا كافة الاستخدامات الأخرى منها مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.

وترتكز الرؤية المستقبلية للوزارة على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والتوسع في مجال معالجة وتدوير المياه والتوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول ، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها.