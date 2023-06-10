شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنفذ 36 قرار إزالة لتعديات على المجارى المائية فى المنيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شن قطاع الرى ممثلًا فى هندسة رى ملوى بالإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة المنيا حملة لإزالة التعديات تم خلالها تنفيذ 30 قرار إزالة لتعديات و6 حالات تعدى فى المهد على المجارى المائية.
وتعمل أجهزة الوزارة على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.
وترتكز الرؤية المستقبلية للوزارة على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والتوسع في مجال معالجة وتدوير المياه والتوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول ، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها.
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