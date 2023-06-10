سفير مصر في بروكسل يلتقي المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لتعزيز حرية المعتقد

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القاهرة - سامية سيد - التقى السفير الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا والمعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، بـ"فرانس فان دالي"، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبى لتعزيز حرية الدين والمعتقد خارج الإتحاد الأوروبى والمستشار السياسى السابق لجلالة ملك بلجيكا.

تناول اللقاء الزخم الذى تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكذا مع بلجيكا فى كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك التعاون على المستوى الثقافي؛ ولاسيما مع الزيارة الهامة التى قامت بها الملكة "ماتيلد"، ملكة بلجيكا، وولية العهد، الاميرة إليزابيث، إلى مصر فى شهر مارس الماضى للاحتفال بالذكرى المئوية لزيارة الملكة اليزابيث، جدة الملك الكبرى، إلى مصر فى مارس 1923 كأول سيدة تزور مقبرة الملك توت عنخ آمون عند اكتشافها.

وقد أبرز السفير عبد العاطى الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة فى مصر لمواصلة تعزيز الحريات الدينية ومنظومة حقوق الانسان ككل، من الخطوات الملموسة المتخذة من أجل تحقيق ذلك، بما فيها إصدار قانون دور العبادة الموحد، إلى جانب بناء أكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط فى العاصمة الإدارية الجديدة، والعمل على مواصلة التوسع فى نشر ثقافة التسامح على المستوى المجتمعى فى إطار المناهج التعليمية. وقد أعرب المبعوث الأوروبى عن تقديره لتلك الجهود.

كما أكد السفير عبد العاطى على أن مصر تعد نموذجا متفرداً على مستوى المنطقة، للتعايش المشترك والتسامح الدينى ومصدرا لنشر قيم السلام والتآخي؛ وكذا احتضان مصر على مدار تاريخها للديانات السماوية الثلاث. وشدد على ما تضطلع به من دور تنويرى لمكافحة الفكر المتطرف فى إطار نهج متكامل لكافة الإرهاب؛ فضلا عن دورها الهام فى دعم الحوار بين اتباع الأديان وتعزيز قيم السلام والعيش المشترك، مستشهداً فى ذلك بالمبادرة المشتركة لفضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر وقداسة بابا الفاتيكان، بشأن إطلاق وثيقة الاخوة الإنسانية من أبو ظبى فى عام 2019، وهو ما اثنى عليه المسئول الاوروبى.

سفير مصر في بروكسل