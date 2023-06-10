"مراجعة إطار عمل وسياسات المكون الشرطى" ورشة عمل بأكاديمية الشرطة

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القاهرة - سامية سيد - نظم المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة فعاليات ورشة عمل تدريبية بعنوان (مراجعة إطار عمل وسياسات المكون الشرطى) بالتعاون مع "قدرة إقليم شمال إفريقيا ضمن القوة الإفريقية الجاهزة"، والتى عُقدت خلال الفترة من 4- 7 يونيو الجارى بحضور 18 مشاركاً من مسئولى الأمانة التنفيذية للقدرة ومفوضية الاتحاد الإفريقى وكذا ممثلى الدول الأعضاء بالقدرة فى إطار الدور الفعال لمساهمة الشرطة المصرية فى المشاركة فى صون الأمن والسلم الدوليين خاصة على مستوى القارة الإفريقية.

تهدف ورشة العمل إلى توضيح دور المُكون الشرطى فى عمليات دعم السلام، وتوصل المشاركين إلى تعريف واضح لأهمية دور ومسئوليات المُكون الشرطى وصياغتها فى شكل وثائق وسياسات إقليمية موحدة.

وتُعقد ورشة العمل فى إطار اعتماد قدرة إقليم شمال إفريقيا للمركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام كمركز إمتياز إقليمى للمُكون الشرطى نظراً لما يتمتع به المركز من إمكانات تدريبية ولوجستية متطورة وما يضطلع به من جهود مستمرة فى تدريب وبناء قدرات كوادر دعم وحفظ السلام ليس على المستوى الوطنى فقط بل على المستوى الإقليمى والدولى أيضاً.

وفى ختام فعاليات ورشة العمل تضمن عدداً من التوصيات ومنها (مراجعة الدول الأعضاء فى مقترح الدليل الإرشادى لكل من ضباط الشرطة الفرديين ووحدات الشرطة المشكلة لإبداء ملاحظاتها، الإستعانة بهذا الدليل فى إعداد و تحضير وحدات الشرطة المشكلة وضباط الشرطة الفرديين على مستوى الدول الأعضاء، الإستعانة بوثيقة الإتحاد الإفريقى الخاصة بجدول التجهيزات والمعدات لوحدات الشرطة المشكلة و ضباط الشرطة الفرديين الجاهزة للنشر فى بعثات دعم السلام المفوضة من مجلس السلم والأمن بالإتحاد الإفريقى).

أعرب المسؤولون عن إمتنانهم لما قدمه المشاركون من وزارة الداخلية المصرية والذى ساهم فى صياغة مشروع الدليل الإرشادى، وما عكس ما تتمتع به الشرطة المصرية من خبرات تراكمية فى مجال عمليات دعم وحفظ السلام وما تقدمه من دعم متواصل لمنظومة الأمن والسلم فى القارة الإفريقية.