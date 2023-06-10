شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة المؤسسة العسكرية الرياضية بسنت حميدة تحصد الميدالية الذهبية فى بطولة هينجلو لألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت لاعبة المؤسسة العسكرية بالإسكندرية بسنت حميدة فى تحقيق إنجاز تاريخى يضاف لسجل الرياضة المصرية وذلك بحصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية خلال منافسات بطولة ملتقى ( هينجلو ) لألعاب القوى المقامة بدولة هولندا، ضمن بعثة المنتخب المصرى لألعاب القوى، حيث نجحت اللاعبة فى إجتياز سباق 200م عدو بزمن قدره 22:41ث، وتحطيم الرقم القياسى المصرى والعربى فى سباق 200م عدو ليسجل باسم اللاعبة.

جدير بالذكر أن اللاعبة بهذه النتيجة تأهلت لبطولة العالم لألعاب القوى فى بودابست بالمجر هذا العام والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

كما قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم التهنئة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة على الجهد المبذول ودوره الفاعل فى إعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصرى العظيم القادر على رفع العلم المصري خفاقاً بمختلف المحافل الرياضية ، كما هنأت أيضاً اللاعبة بسنت حميدة على تحقيقها العديد من الإنجازات الرياضية فى كبرى المحافل الإقليمية والعالمية .