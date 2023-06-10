شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب القادة" تطلق المسابقة النهائية لبرنامج "هي تقود" للعام الثالث على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة شباب القادة عن إطلاق المسابقة النهائية لبرنامج "هي تقود - She Leads" للعام الثالث على التوالي، اليوم السبت، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وتحت رعاية وزارة التربية والتعليم، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وقيادات من الوزارة، ورئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، وممثلين من المجلس، بالإضافة إلى ممثلين القطاع الحكومي والخاص والإعلام.

وأوضحت مؤسسة شباب القادة، أن 150 طالبة يتنافسون هذا العام في المسابقة النهائية للبرنامج من مختلف مدارس التعليم الفني في القاهرة و الإسماعيلية و المنيا و بني سويف، بعد أكثر من 6 أشهر من التدريبات، التي بدأت بتدريبات شخصية للعمل على تطوير الطالبات، و تدريبات عملية و تقنية، بالإضافة إلى تدريبات على مواضيع ريادة الأعمال لمساعدتهم في تنفيذ أفكارهم و مشاريعهم، مما أهلهم من أجل التنافس في مسابقة نهائية مليئة بالأفكار المبتكرة.

وأشارت المؤسسة، الطالبات سوف يقومون بعرض أفكارهم أمام لجان تحكيم مكونة من خبراء و متخصصين في مختلف المجالات التقنية، حيث أن الطالبات و رائدات الأعمال سوف ينتافسون في ٤ مجالات مختلفة و هم: مجال الحرف اليدوية، ومجال الموضة والفنون، ومجال التصنيع، ومجال البرمجة.

وأضافت مؤسسة شباب القادة، أن الطالبات عملت أيضًا على مشاريع لإحياء التراث ،والاستدامة، والطاقة المتجددة، وإعادة التدوير لمساعدة البيئة وتقليل الكربون لدينا، و قد كانت لجنة التحكيم النهائية للمشاريع عبارة عن "نماذج إلكترونية" غير ورقية تتعامل مع الاستراتيجية البيئية.

ومن جانبه أكد النائب أحمد فتحي، المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أن قطاع التعليم الفني له أهمية كبيرة و هو سبب لتطور الكثير من المجتمعات، لهذا يجب الالتفات إليه، وهذا ما تعمل مؤسسة شباب القادة عليه من خلال تدريب الطالبات في مدارس التعليم الفني، في المحافظات المختلفة و تشجيعهن على الالتحاق ببرنامج هي تقود بهدف التنمية و التطوير".

وأوضح فتحي، أن المسابقة النهائية تبرز مجهودات مؤسسة شباب القادة في قطاع التعليم الفني من خلال رؤية تطور الطالبات منذ التحاقهم في البرنامج حتى مرحلة العرض في المسابقة الأخيرة و التي ستكون اليوم السبت 10 يونيو 2023 و سوف تُمنح الفرق الفائزة الدعم المادي اللازم لتنفيذ المشاريع.

وأضاف النائب أحمد فتحي، أن المؤسسة وصلت في برنامج هي تقود الى 44 مشروعًا جديدًا و84 مشروعًا على مدار ثلاث سنوات و ساعدت في تحويل 300 طالبة الى 300 رائدة أعمال في المجالات المختلفة و هذه هي فقط البداية، و تأمل مؤسسة شباب القادة في الدخول الى مدارس أخرى في المحافظات المختلفة لتحويل طالبات التعليم الفني الى رائدات أعمال.