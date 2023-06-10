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شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد جاهزية الاستراحات لامتحانات الثانوية في رأس سدر والان مع تفاصيل الخبر
ورافق وكيل الوزارة في جولته مدير إدارة رأس سدر التعليمية، محمد عيد، وتفقدا عدد (2) من الاستراحات المجهزة والتي تضم (75) سريرًا بمدرستي الشهيد سيد زكريا الابتدائية والاستراحة الملحقة بمدرسة السادات الثانوية. وتم التأكد من جودة تأثيث الاستراحات وتوفر سبل الراحة والمعيشة اللازمة بهما، بالإضافة إلى تواجد المشرفين فيهما.
وتجدر الإشارة إلى أن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء قد قامت بتجهيز عدد (14) استراحة بمدن المحافظة، (7) للرجال و(7) للنساء، بإجمالي (450) سرير، وتوفير سبل الراحة والمعيشة اللازمة للمنتدبين الذين سيشرفون على الامتحانات في مدن: طور سيناء، ورأس سدر، وأبوزنيمة، وأبورديس، وشرم الشيخ، ودهب، ونويبع.
استراحات امتحانات الثانوية في مدينة رأس سدر (1)
استراحات امتحانات الثانوية في مدينة رأس سدر (2)
استراحات امتحانات الثانوية في مدينة رأس سدر (3)
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