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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشارك فى جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، في جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (2)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (3)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (4)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (5)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (6)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (7)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (8)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (1)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (2)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (3)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (4)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (5)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (6)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (7)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (8)
الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (1)
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