شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشارك فى جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولى.. صور والان مع تفاصيل الخبر



الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (2)



الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (3)



الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (4)



الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (5)



الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (6)



الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (7)



الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (8)



الرئيس السيسى فى جنازة والدة مصطفى مدبولى (1) القاهرة - سامية سيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، في جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز