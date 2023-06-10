شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمة هتعدى على خير.. رسائل الرئيس السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، فجر اليوم الأكاديمية العسكرية، حيث تفقدها والتقى بطلابها وتناول معهم وجبة الإفطار.

واستهل الرئيس السيسى حديثه داخل الأكاديمية العسكرية بقوله:"سعيد بوجودي معاكم النهارده، كان لابد إن أنا كل فترة كده أزور الكلية واطمئن عليكم، والحقيقة طبعا من خلال السيد مدير الأكاديمية خلال الاتصالات الدورية بطمن على الأنشطة والمستوي.. لحقيقة أمر مفرح ومشجع.. وأتصور مهم كمان مش بس أسركم تعرف ده.. ولكن أيضا المصريين يعرفوا إن الأكاديمية بتقوم بدور مهم دولقتي.. الدور ده بمنتهي البساطة هو مش علي قد القوات المسلحة وطلبة الكليات العسكرية فقط.. النهارده الأكاديمية بتقوم بدور في إعداد وتأهيل شرائح جديدة من المجتمع تقوم بالعمل داخل الدولة".





رسائل الرئيس السيسى خلال زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية

وعن دور الأكاديمية العسكرية في إعداد وتأهيل الموظفين الجدد داخل الدولة، قال الرئيس السيسى: "ناس كتير تقول يا تري الهدف من كده إيه.. الهدف تعزيز وتأكيد قدرة أبنائنا اللى هيلتحقوا بأجهزة الدولة المختلفة نديهم جرعة مناسبة من الالتزام والفهم والإصرار على العمل خلال التواجد داخل الكلية.. بجانب الشق الفني الخاص بكل جهة والأكاديمية لا تتدخل فيه.. وإعداد الكوادر دي والمهام اللي هتنفذها".

وتابع الرئيس السيسى:"حتى الآن النتائج مبشرة جدا جدا والدفعات اللى اتخرجت من الأكاديمية في التخصصات اللى بقول عليها.. في وزارة النقل والمالية والجهات الأخرى زي الرقابة الإدارية والخارجية.. النتائج مبشرة وتؤكد أن التجربة ناجحة.. ودايما وإحنا بنتحرك.. ومش بنقف على حال.. ودايما بنراجع المواقف للتطوير.. ولو فيه ثبات يبقي دي بداية التراجع".

وأكد الرئيس السيسي، أنه مطمئن على الطلاب والدراسين داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، مضيفًا : "أنا مطمئن عليكم وبقولكم مزيد من الجهد والعمل والتدريب.. ده لمصلحة بلادنا.. مهم إن اطمئنكم على الوضع.. متابعين تداعيات الأزمة الاقتصادية على العالم وهنا في مصر.. وقلت لكم قبل كده بنحاول نخفف من آثار الأزمة الاقتصادية وهي داخلة في 3 سنين.. بنتكلم في سنتين وباء كوفيد 19 وكان له تأثير كبير في الاقتصاد العالمي وعلينا في مصر، وصمدنا بفضل الله، والإصلاحات اللى كنا عملنها بداية من 2016".

وأوضح الرئيس السيسى أن الأزمة الروسية الأوكرانية لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي وعلينا في مصر.. "وبنحاول نخفف من آثار الأزمة دي في مصر.. وهي بدون شك أزمة كبير.. وأزمة كبيرة جدا.. لها تأثير كبير على الأسعار وسلاسل الإمداد.. وكان فيها ومازال تأثير كبير.. قدرة على تطوير الإمكانيات في مواجهة الأزمة".

ونوه الرئيس السيسى، إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية لن تستمر طويلا،، قائلًا: "إن شاء الله الأزمة دي هتعدي على خير.. زي أي أزمة بتمر وتعدى.. وما فيش حاجة تثبت على حال"

وفيما يتعلق لأوضاع في السودان الشقيق، قال الرئيس السيسى: "مش هطول عليكم.. لكن طبعا متابعين أزمة مهمة أوي أوي.. ودي مع الأشقاء في السودان ، ودايما بنقول عدم التدخل في شئون الدول أمر مهم جدا جدا.. وده بيكون له تأثير سلبي على الاستقرار". مضيفًا:""ده موقفنا في ليبيا ونفس الموقف في السودان.. حريصون على وقف الاقتتال ويكون فيه حوار بين الأشقاء في السودان".

وتطرق الرئيس السيسى، إلى جولته الأخيرة في القارة الأفريقية، قائلًا : "كنت في جولة أفريقية شملت أنجولا وزامبيا وموزمبيق.. ولما بدأنا فترة الرئاسة التانية كان الهدف أن ننفتح ونتصل ونتعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية".

وأضاف الرئيس السيسي: "كان فيه خطة معمولة لده.. ولكن الأزمة الاقتصادية خلال السنوات الماضية كان لها تأثير أن الحركة قلت جدا.. وكانت فرصة واحنا بنسلم رئاسة تجمع "الكوميسا"، أن نزور بلدين بجوار هذه الدولة "زامبيا" وزرنا أنجولا وموزمبيق".

وتابع الرئيس السيسي: "زيارة أنجولا هي الأولي لأول رئيس مصري.. والحقيقة علشان بس يمكن بعضنا يسأل يعني إيه الكوميسا؟.. دي تجمعات اقتصادية داخل أفريقيا.. الهدف منها كل تكتل ومجموعة دول تزيد تعاونها وحجم التجارة والتبادل التجاري بما يعود بالمصلحة على الجميع.. وفاضل 3 دول لم توقع وتكون الاتفاقية انتهت بشكل كامل وجاهزة للتطبيق"، متابعًا: "خلال العامين الماضيين تحركنا في هذا الأمر.. وكثفنا الجهود.. اتفاقية التجارة داخل الكوميسا هتدخل حيز التنفيذ.. وكل الأمور جاهزة وفاضل 3 دول.. مقررين لهذا التجمع.. زرنا أنجولا وموزمبيق.. نتعرف وناكد على التعاون فيما بيينا".

وقال الرئيس السيسى: "مهم تعرفوا عدد الضيوف اللى موجودين في مصر.. لما سألت لقيت العدد مش واضح.. مش هقول الجنسيات.. لدينا 9 مليون ضيف موجودين على أرض مصر.. وبالمناسبة كل دولة فيها عدم استقرار واضطرابات.. الناس بتخاف وتفزع.. يارب نكون أمن وأمان لنفسنا ولأي حد يلجأ إلينا.. ويجي في مصر.. ويكون موجود لحين استقرار بلاده". مضيفًا "السودان خلال 8 أسابيع.. حتى الآن 200 ألف سوداني.. وعلشان كده استقرار وإعادة الأمن والأمان لدول الجوار أمر مهم لينا وليهم".

وفى ختام كلمته، قال الرئيس السيسي: "سعيد بالتواجد معاكم.. ودايما خلوا بالكم من نفسكم.. واستفيدوا من فترة الشباب.. واشتغلوا على بنية بدنية وصحية ووعي وفهم كويس.. بجانب التخصصات والمهارات الخاصة بكل مجموعة من مجموعات الأكاديمية".متابعًا:"مرة تانية سعيد بوجودي معاكم.. ربنا يحفظكم ودايما الأكاديمية تقوم بدور مهم في بناء الدولة المصرية.. من خلال أهم حاجة.. أهم حاجة هو الإنسان.. ربنا يوفقكم.. وشكرا جزيلا".