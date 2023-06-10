شكرا لقرائتكم خبر عن ملفات تحكم عمل لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الحوار الوطني جلساته غدًا، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء.

ومن المقرر أن تشمل بالمحور الاقتصادي مناقشة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة.

وتتمثل خطة عمل لجنة أولويات الاستثمار في:

1ـ أولويات الاستثمارات العامة:

هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها فى تحقيق التنمية المستدامة

الجهات المعنية بالاستثمارات العامة ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة

2ـ ملكية وإدارة أصول الدولة:

الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إداراتها

تشغيل الأصول المعطلة

الاستحواذات على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة

برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (التطوير أو التخلص)

مساهمة الطروحات الحكومية فى تنمية البورصة المصرية

مناقشة وثيقة ملكية الدولة، والنظر فى إقرارها أو تعديلها

صندوق مصر السيادى ودوره فى تعظيم استخدام الأصول العامة

3ـ تمويل الاستثمار العام:

من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره فى مزاحمة القطاع الخاص

دور صندوق مصر السيادى فى التمويل

أنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبى والتعاونيات