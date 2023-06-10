شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. لا صحة لنقل قطع أثرية للفحص بأحد المستشفيات خارج البلاد (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله من منشورات تزعم نقل قطع أثرية من أحد المتاحف المصرية للفحص والتصوير المقطعي بأحد المستشفيات خارج البلاد، إذ تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء.



لا صحة لنقل قطع أثرية للفحص بأحد المستشفيات خارج البلاد

أكدت أنه لا صحة لنقل قطع أثرية من أحد المتاحف المصرية للفحص والتصوير المقطعي بأحد المستشفيات خارج البلاد، وأن المنشورات المتداولة مغلوطة، ولا تمت للواقع بأي صلة.