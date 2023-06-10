شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"الصحفيين العُمانية":نثمن جهود من ساهموا بإنجاح ملتقى الصحافة العماني المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد بن مبارك العريمى رئيس جمعية الصحفيين العُمانية عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولى للصحفيين، الشكر لمن ساهم من وسلطنة عمان في إنجاح الملتقى الذى استضافته الدولة المصرية، والذى شمل العديد من الفعاليات بمشاركة السفير العمانى في مصر السفير عبد الله الرحبى ولفيف من كبار الشخصيات العامة و الإعلاميين والكتاب المصريين.

وقال العريى ، في تغريدة على حسابه الرسمي ب"تويتر"، "كلمة الشكر قليلة في حق جميع من ساهم في إنجاح ملتقى الصحافة المصرى العمانى الذي أقيمت فعالياته في متحف الحضارة المصريةً وفي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر برعاية كريمة من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة و الدكتور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام في مصر .كما وجه الشكر لمصر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وكان العريمى قد أكد، خلال فعاليات الملتقى الصحفى المصرى العمانى الذى يمتد ليومين، بمتحف الحضارة، أن التعاون الثقافي والإعلام ركيزة مهمة لتطوير العلاقات المصرية العمانية، وأن مصر واحدة من المدارس الإعلامية المهمة والتى حرصت سلطنة عمان على الاستفادة منها ؛ وأشار إلى أن القاهرة عاصمة الحضارة والتاريخ، وألمح إلى أهمية متحف الحضارة ويحوى المتحف مقتنيات تاريخية ثمينة ، من المهم الاطلاع عن قرب عليها .

وأضاف العريمى ؛ إن العلاقات المصرية العمانية تتميز بالتفاهم والتعاون على كافة الأصعدة ولهما دور بارز فى إعلاء قيم الحوار والسلام، مؤكدا حرص السلطنة على مد جسور التعاون مع كافة المؤسسات الصحفية فى أنحاء العالم، مشيرا أن الفترة المقبلة ستشهد عديدا من الفعاليات والانشطة الثقافية المشتركة، موضحا أهمية الزيارة التاريخية التى قام بها السلطان هيثم بن طارق مؤخرا إلى مصر والتى تؤكد حرص قيادتى البلدين على الدفع نحو تنمية العلاقات الاخوية المصرية العمانية.

وكان الدكتور العريمى قد رأس الوفد العُمانى الذى ضم أعضاء أعضاء جمعية الصحفيين العمانية وجمعية السينمائيين وجمعية الكتاب والأدباء العمانية، وأجرى الوفد خلال زيارة التي امتدت لعدة أيام ، العديد من الأنشطة من بينها عقد الملتقى الصحفى المصرى العمانى بمتحف الحضارات، وتوقيع مذكرة تفاهم بين نقابة الصحفيين وجمعية الصحفيين العمانيين، والمنتدى الإعلامى المصرى العمانى الذى عقد بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمشاركة كرم جبر رئيس المجلس وسفير سلطنة عمان بالقاهرة السفير عبد الله الرحبى والدكتور محمد العريمى رئيس جمعية الصحافة العمانية ، وأعضاء الوفد العمانى ولفيف من كبار الإعلاميين المصريين، حيث ناقش المنتدى الثورة التكنولوجية الخامسة وتحديات الذكاء الاصطناعى ، كما قام الوفد أيضا بزيارة لمقر نقابة الصحفيين واطلعوا على الأقسام المختلفة بالنقابة، كما جرى الحديث عن تفاهمات لتعاون مستقبلى بينهم .