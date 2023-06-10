شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء المصرية يشارك في فعاليات جلسة ختام المؤتمر الطبي الأفريقي الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات الجلسة الختامية للمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثاني، والذي احتضنته القاهرة في الفترة من ٦ إلى ٩ يونيو الجاري، وذلك بحضور اللواء الطبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة السابقة وأستاذة الصحة العامة بجامعة القاهرة، والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس جمعية جراحة العظام المصرية.

أكد اللواء الطبيب بهاء الدين زيدان على امتنانه وشكره للسادة الضيوف المشاركين بالمعرض، وأن مشاركتهم كانت سبباً في تكليل الجهود المبذولة على مدار عام كامل بالنجاح، وأن المعرض أسفر عن العديد من الشراكات الاستراتيجية المهمة مع الدول الأفريقية المشاركة.

واستهل الدكتور تامر عصام كلمته بالشكر والتقدير لكل القائمين على المؤتمر، والذين نجحوا في إخراجه بصورة مشرفة تليق باسم جمهورية مصر العربية، وتليق بالإخوة الأشقاء من القارة الأفريقية ، وأن المؤتمر كان فرصة لتعرب مصر عن فخرها بانتمائها للقارة السمراء، وأنها تعمل على نهضة القارة في كافة المجالات، وتسعد بالتواصل البناء المثمر مع الأشقاء بالقارة.

وأشار إلى أنه أثناء فترة جائحة كورونا ترسخت حقيقة جلية، وهي أن أمن القارة الأفريقية مرتبط بأمن كل فرد بها، وأنه لا يمكن للدول أن تنعزل عن جيرانها، وعلى القارة أن تبذل قصارى جهدها لتحقيق الأمن الدوائي لكافة أبنائها، وذلك من خلال التكامل بين دولها.

كما وجه الدكتور تامر عصام شكره لفخامة رئيس الجمهورية على دعمه للمؤتمر، من خلال رعايته وتشريفه بالحضور لفعاليات الجلسة الافتتاحية للعام الثاني على التوالي، وأن المعرض منصة ترويجية قوية لنجاحات الجمهورية الجديدة تحت قيادة سيادته الحكيمة، وكذا حرص سيادته على نقل الخبرات المصرية لكافة الدول الأفريقية، وذلك حرصاً على دور مصر الريادي داخل القارة في مختلف المجالات، وعلى رأسها مجال الصحة والدواء.

وأكدت الدكتورة مها الرباط في كلمتها أن المؤتمر في نسخته الثانية هو فخر لكل الدول بالقارة، وأنه لا يمثل نجاحاً لمصر فقط، بل يمثل نجاحا للقارة بأسرها، ويعد الرابطة القوية التي تربط جميع الدول بالقارة بوصفه أكبر محفل طبي يعقد على أرض القارة الأفريقية، وقدمت الشكر لكل القائمين على المعرض، الذين كانوا سبباً في نجاح خروجه بتلك الصورة المشرفة، والتي نتج عنها العديد من الشراكات الاستراتيجية بين مختلف الدول المشاركة.

بينما أعرب الدكتور عادل عدوي عن سعادته البالغة لنجاح المؤتمر في نسخته الثانية، والذي أثبت قدرة مصر على جمع الإخوة من الدول الأفريقية على أرضها للوصول إلى نقاط تفاهم وتعاون مشتركة، وخاصة في قطاع حيوي مثل قطاع المستحضرات الطبية.

يذكر أنه قبل الجلسة الختامية، تفقد الدكتور تامر عصام، رفقة اللواء الطبيب بهاء الدين زيدان، أروقة المعرض والأجنحة المختلفة.