شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي تستقبل خدام الكنيسة اللاتينية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل معهد التربية الدينية، بالسكاكيني، المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، ونائبه، المونسينيور أنطوان توفيق، وبعض الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وخدام التعليم المسيحي بالكنيسة اللاتينية بمصر، حيث يمثلون باسم اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر.

وجاء ذلك في إطار اللقاء التكويني لخدام نشاط التربية للكنيسة اللاتينية بمصر، ودارت المحاضرة حول التأمل، والمشاركة في كلمة قداسة البابا فرنسيس إلىالمشاركين، في المؤتمر العالمي لخدّام التعليم المسيحي، الذي انعقد في شهر سبتمبر الماضي، بروما.

وتم تقديم اللائحة العامة لخدمة التربية المسيحية، التي أصدرتها اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالإضافة إلى حوار فعّال حول صفات، ودور الخادم، بصفة خاصة.

وقام الدكتور هاني وليم، بعمل تدريب على مسابقة إنجيل القديس يوحنا، كما تم توزيع صورة من اللائحة لكل خادم، برفقة كتاب مرشد خادم الصفين الأول،والثاني الابتدائي لكل رعية، مُقدّم من اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، إلى رعايا الكنيسة اللاتينية بمصر.

وفي هذا السياق، قدم المطران كلاوديو لوراتي، الشكر إلى اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، وعلى رأسها نيافة الأنبا دانيال لطفي.