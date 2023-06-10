شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الإنجيلية تعزى رئيس الوزراء فى وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر إنه بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاءِ هيئةِ الأوقاف الإنجيليةِ، يتقدم بخالص العزاء إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في وفاة والدته، وتتقدم الطائفة الإنجيلية بمصر بخالص تعازيها، وأن يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته، ويمنح العائلة الصبر والسلوان.

وفى سياق متصل، أصدر الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر بيان جاء فيه:

"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي وفاة والدة الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء. وتعبر الكنيسة الكاثوليكية بمصر عن خالص تعازيها إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، كما تصلي الكنيسة إلى اللهالقدير، حتى يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويمنح العائلة الصبر والسلوان".