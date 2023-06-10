رئيس كهرباء القناة يوجه بسرعة تطوير مراكز خدمة العملاء بالشرقية والزقازيق

القاهرة - سامية سيد - اجتمع المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء خلال زيارته لقطاع كهرباء شمال الشرقية بمدينة أبو كبير بالمهندس محمد سعيد رئيس قطاعات الشرقية والمهندس خالد البدرى رئيس قطاع شمال الشرقية والمحاسب فتوح عامر رئيس قطاع الشؤون المالية والتجارية بالشرقية لمناقشة خطط القطاع والاحلال والتجديد والتوسعات.

وحرص أبو وردة خلال الاجتماع على التعرف على موقف الموزعات الجارى إنشاؤها والمدد الزمنية للانتهاء منها وموقف تأهيل مراكز خدمه العملاء بالقطاع، وطالب أبو وردة بضرورة الإسراع بإنهاء تأهيل مراكز الخدمة على أن تكون على أحدث المواصفات الفنية والتكنولوجيا العالمية مثل مركز خدمه شرم الشيخ.

وشارك فى الاجتماع النائب أحمد أباظة وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب والنائب عبد الله لاشين عضو مجلس النواب واستمعوا الى شرح عما تقوم به الشركة من تطوير كامل لكافة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض بمحافظة الشرقية وكذلك موقف انشاء عدد كبير من الموزعات بالمحافظة لفك الاختناقات بها.

وعقد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء لقاء موسع مع قيادات القطاع ورؤساء الهندسات الشؤون التجارية والضبطيه القضائية والصيانة والتشغيل، وطالب ط بضرورة وضع خطط الاحلال والتجديد والتوسعات لكافة الهندسات على الطبيعة وضرورة إحلال كافة الأعمدة المتهالكة مع زرع أعمدة بدلا منها طبقا للمواصفات الفنية العالمية وكذلك طالب سيادته بضرورة مراجعة كافة احمال المحولات وعمل خطة لتدعيم من يحتاج إلى دعم فوراً.

ووجه ابو وردة بضرورة سرعة الانتهاء من تركيب كافة عدادات الإنارة العامة ووضع جدول زمنى للانتهاء منها مع عمل محاضر فتح مع الوحدات المحلية، بالإضافة إلى مراجعة كافة عدادات المصالح الحكومية مراجعة دقيقه وكذلك القراءات مع محطات المحولات.

كما عقد أبو وردة اجتماع لقطاعات وسط الشرقية برئاسة المهندس عادل سالم وجنوب الشرقية برئاسة المهندس صلاح بركات وقطاع تنفيذ مشروعات الشرقية بمدينة الزقازيق.

ووجه أبو وردة بضرورة أن يكون للشباب دور كبير فى قيادة الشركة وان يتم صنع أجيال جديدة وصفوف عديدة قادرة على القيادة والعطاء، موجهاً بضرورة سرعة الانتهاء من تطوير مراكز الخدمه والبدء الفورى فى تدريب الكوادر التى تعمل بها وتسليحها بسلاح العلم والمعرفة والثقافة حتى يكون نموذج مشرفا للشركه وطالب سيادته بضرورة الانتهاء من فحص العدادات المعطله وتغيير العدادات التى لا جدوى من إصلاحها وتركيب بدلاً منها فورا.

وشدد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء بضرورة مكافحة سرقات التيار لما لها من آثار سلبيه على الشركة وحتى تفى الشركة بالتزاماتها، مشددا على ضرورة رفع نسب التحصيل والمرور الدورى لفرق المتابعة.