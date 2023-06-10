أخبار مصر.. الرئيس السيسي: الأزمة الاقتصادية هتعدى على خير

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام القمح المحلى من المزارعين، وأنه تم استلام ما يقرب من 3.4 مليون طن قمح محلى على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلى وحتى الآن.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس معتدل على كافة الأنحاء فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

الأرصاد: طقس غد حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 33 درجة

أكد الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على قيام الوزارة بتنويع مناشئ استيراد اللحوم لتأمين احتياجات المواطنين، وأن الوزارة قامت بالتعاقد على توريد لحوم حية من جيبوتي، ووصلت أول شحنة منذ أيام بالإضافة إلى استئناف توريد اللحوم من السودان بمعدل 150 رأس يوميا يتم نقلها بالصنادل في النيل إلى أسوان.

وزير التموين: تنويع مناشئ استيراد اللحوم لتأمين احتياجات المواطنين

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه لا صحة لما تتداوله بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن انقطاع المياه عن مناطق "هضبة الأهرام، إسكان الشباب، إسكان الضباط، كفر غطاطي، منشأة البكاري، كوم بكار، كفرة نصار، عزبة جبريل، الكوم الاخضر، فيصل والهرم ومتفرعاتهما من الطالبية حتى المنصورية".

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة استعداداً لاستقبال الطلاب يوم الإثنين فى أول يوم لأداء الامتحان، مشددة على أنه تم تنظيف اللجان وإعادة فرش المقاعد وتجهيز غرف الكنترولات داخل المدارس وأيضا غرف العزل لاستقبال أى حالة مرضية، مضيفة أن هناك ما يقرب من 2100 لجنة سير تم تجهيزها بشكل كامل، وتم التأكيد على توفير كافة المستلزمات المطلوبة داخل اللجان من أجل توفير كافة وسائل الراحة للطلاب والمعلمين. التعليم: لجان امتحانات الثانوية العامة جاهزة لاستقبال الطلاب الإثنين المقبل

مياه الشرب بالجيزة تنفى انقطاع الخدمة عن بعض المناطق بالمحافظة