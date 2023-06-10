شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي: الأزمة الاقتصادية هتعدى على خير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تصريحات الرئيس السيسي اليوم خلال جولته التفقدية للأكاديمية العسكرية.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..
الرئيس السيسي يشارك فى جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولى
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، في جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
الرئيس السيسى: لدينا 9 ملايين ضيف موجودين على أرض مصر
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن عدد ضيوف مصر، قائلا: "مهم تعرفوا عدد الضيوف اللى موجودين في مصر.. لما سألت لقيت العدد مش واضح.. مش هقول الجنسيات.. لدينا 9 مليون ضيف موجودين على أرض مصر.. وبالمناسبة كل دولة فيها عدم استقرار واضطرابات.. الناس بتخاف وتفزع.. يارب نكون أمن وأمان لنفسنا ولأي حد يلجأ إلينا.. ويجي في مصر.. ويكون موجود لحين استقرار بلاده".
الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية: الأزمة الاقتصادية هتعدى على خير
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأزمة الاقتصادية الحالية لن تستمر طويلا، متابعا: "إن شاء الأزمة دي هتعدي على خير.. زي أي أزمة بتمر وتعدى.. وما فيش حاجة تثبت على حال".
الرئيس السيسي: نعمل على تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ 3 سنوات
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه مطمئن على الطلاب والدراسين داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، قائلا: "أنا مطمئن عليكم وبقولك مزيد من الجهد والعمل والتدريب.. ده لمصلحة بلادنا.. مهم أن اطمئنكم على الوضع.. متابعين تداعيات الأزمة الاقتصادية على العالم وهنا في مصر.. وقولت لكم قبل كده بنحاول نخفف من آثار الأزمة الاقتصادية وهي داخلة في 3 سنين.. بنتلكم في سنتين وباء كوفيد 19 وكان له تأثير كبير في الاقتصاد العالمي وعلينا في مصر.. وصمدنا بفضل الله.. والإصلاحات اللى كنا عملنها بداية من 2016".
الحكومة تنفى شائعة نقل قطع أثرية للفحص بأحد المستشفيات خارج البلاد
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشورات تزعم نقل قطع أثرية من أحد المتاحف المصرية للفحص والتصوير المقطعي بأحد المستشفيات خارج البلاد، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقل قطع أثرية من أحد المتاحف المصرية للفحص والتصوير المقطعي بأحد المستشفيات خارج البلاد، وأن المنشورات المتداولة مغلوطة، ولا تمت للواقع بأي صلة.
التموين: احتياطي القمح يكفى أكثر من 5.9 شهر واستمرار التوريد حتى آخر أغسطس
صرح الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 5.9 شهر، وأن معدلات توريد القمح المحلي خلال العام الحالى مرتفعة، وبلغ حجم التوريد المحلي نحو 3.44 مليون طن قمح حتى الآن، لافتا إلى استمرار موسم توريد القمح المحلي حتى نهاية أغسطس المقبل.
مصر للطيران: نقل 45 ألف حاج على متن 185 رحلة جوية العام الجارى
أعلن المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة بدأت الجسر لنقل 45 ألف حجاج على 185 رحلة جوية هذا العام ما بين منتظمة وغير منتظمة إلي جدة والمدينة المنورة، وذلك في مرحلة الذهاب والتي تنتهي يوم 22 يونيو .
ارتفاع توريد القمح المحلى لـ3.4 مليون طن حتى الآن
تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام القمح المحلى من المزارعين، وأنه تم استلام ما يقرب من 3.4 مليون طن قمح محلى على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلى وحتى الآن.
الأرصاد: طقس غد حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 33 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس معتدل على كافة الأنحاء فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.
وزير التموين: تنويع مناشئ استيراد اللحوم لتأمين احتياجات المواطنين
أكد الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على قيام الوزارة بتنويع مناشئ استيراد اللحوم لتأمين احتياجات المواطنين، وأن الوزارة قامت بالتعاقد على توريد لحوم حية من جيبوتي، ووصلت أول شحنة منذ أيام بالإضافة إلى استئناف توريد اللحوم من السودان بمعدل 150 رأس يوميا يتم نقلها بالصنادل في النيل إلى أسوان.
مياه الشرب بالجيزة تنفى انقطاع الخدمة عن بعض المناطق بالمحافظة
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه لا صحة لما تتداوله بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن انقطاع المياه عن مناطق "هضبة الأهرام، إسكان الشباب، إسكان الضباط، كفر غطاطي، منشأة البكاري، كوم بكار، كفرة نصار، عزبة جبريل، الكوم الاخضر، فيصل والهرم ومتفرعاتهما من الطالبية حتى المنصورية".
التعليم: لجان امتحانات الثانوية العامة جاهزة لاستقبال الطلاب الإثنين المقبل
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة استعداداً لاستقبال الطلاب يوم الإثنين فى أول يوم لأداء الامتحان، مشددة على أنه تم تنظيف اللجان وإعادة فرش المقاعد وتجهيز غرف الكنترولات داخل المدارس وأيضا غرف العزل لاستقبال أى حالة مرضية، مضيفة أن هناك ما يقرب من 2100 لجنة سير تم تجهيزها بشكل كامل، وتم التأكيد على توفير كافة المستلزمات المطلوبة داخل اللجان من أجل توفير كافة وسائل الراحة للطلاب والمعلمين.
وزير التموين: إنشاء المخازن الاستراتيجية للسلع وفق أحدث التكنولوجيا العالمية
أكد على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إنشاء المخازن الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية علي مدار العام، حيث أن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات، وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية / تامة الصنع، وأيضا تقليل حلقات التداول وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعى وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني" للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن، كذلك العمل على سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع .
السكة الحديد تشغل قطارات إضافية لعيد الأضحى بدءا من 22 يونيو
وجه المهندس كامل الوزير وزير النقل، رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية برفع درجات الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، واتخاذ كل السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لاستيعاب الأعداد المتزايدة لجمهور الركاب وتواجد قيادات الهيئة بغرفة العمليات للإشراف ومتابعة تشغيل حركة القطارات على جميع الخطوط، بالإضافة إلى زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر، وأكد علي تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات و أفراد الأمن الإداري لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء خلال عطلة العيد مع استمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات، والتأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية.
البرلمان العربي يؤيد مصر في إدارتها لأزمة سد النهضة
أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، عن تأييد البرلمان للسياسة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارته لأزمة سد النهضة.
الأعلى للجامعات يناقش أساليب تصنيع لوحات المرور بخامات محلية للحد من الاستيراد
استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث أعضاء المجلس، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات.
وزارة التموين تصرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائى للفئات الأولى بالرعاية
تصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية، وذلك للفئات الأولى بالرعاية من أصحاب البطاقات التموينية، كما تصرف الوزارة السلع التموينية لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.
وزير العدل يشهد أداء أعضاء قضايا الدولة الجدد حلف اليمين القانونية .. صور
أدى اليوم السبت أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد من دفعة 2017 اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، في حضور رئيس هيئة قضايا الدولة، وشهد لفيف من قيادات الوزارة والهيئة مراسم حلف اليمين الذي انعقد بالقاعة الكبرى بديوان عام الوزارة .
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