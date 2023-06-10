شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. الرئيس السيسى يزور الأكاديمية العسكرية.. ويؤكد: الأزمة الاقتصادية هتعدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: الرئيس السيسى يزور الأكاديمية العسكرية فجرا.. ويؤكد: الأزمة الاقتصادية الحالية هتعدى على خير ولن تستمر طويلا.. تدشين أكبر مشروع قومى لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية فى مصر.. وزير التموين يضع حجر أساس أول مخزن بالسويس على مساحة 10 أفدنة وباستثمارات تقرب نحو 1.5 مليار جنيه

الرئيس السيسى يزور الأكاديمية العسكرية فجرا.. ويؤكد: الأزمة الاقتصادية الحالية هتعدى على خير ولن تستمر طويلا.. الرئيس يتناول الإفطار مع الطلاب ويطلعهم على الأوضاع الإقليمية والدولية.. ويؤكد: حريصون على وقف الاقتتال فى السودان ويجب أن يكون هناك حوار بين الأشقاء.. لدينا 9 ملايين ضيف موجودون على أرض مصر.. ويارب نكون أمن وأمان لنفسنا ولأى حد يلجأ لنا

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تدشين أكبر مشروع قومى لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية فى مصر.. وزير التموين يضع حجر أساس أول مخزن بالسويس على مساحة 10 أفدنة وباستثمارات تقرب نحو 1.5 مليار جنيه

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