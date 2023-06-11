شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 11/6/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:07 ص موعد صلاة الظهر 12:54 ص موعد صلاة العصر 30: 4 موعد صلاة المغرب 7:56 م موعد صلاة العشاء 9:28 الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:07 ص موعد صلاة الظهر 12:59 موعد صلاة العصر 4:38 موعد صلاة المغرب 8:03 م موعد صلاة العشاء 9:38 م. مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 4:01 موعد صلاة الظهر 12:50 م موعد صلاة العصر 4:27 م موعد صلاة المغرب 7:54 م موعد صلاة العشاء 9:27 م. مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:04 وقت صلاة الظهر 12:42 موعد صلاة العصر 4:12 م وقت صلاة المغرب 7:39 م وقت صلاة العشاء 9:08 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:21 ص موعد صلاة الظهر 12:48 ص موعد صلاة العصر 11: 4 موعد صلاة المغرب 7:40 م موعد صلاة العشاء 9:04

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