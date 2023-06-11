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شكرا لقرائتكم خبر عن خطة تطوير ميناء الإسكندرية الكبير.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
1- مشروع إحلال وتجديد خطوط السكة الحديد بميناء الإسكندرية بقيمة تعاقدية 53.4 مليون جنيه
• يهدف المشروع إلى زيادة القدرة على نقل البضائع المختلفة باستخدام القطارات لتخفيف التكدسات والعبء المروري على الطرق
• تدعيم منظومة النقل متعدد الوسائط ويعمل المشروع على إحلال وتجديد خطوط السكة الحديد بطول 3.5 كم
2- مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة بتكلفة 3.4 مليار جنيه
• يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 9 مليون طن (حاويات) ومليون طن بضائع عامة وغلال) سنويا
• يتكون المشروع من رصيف بطول 1800م بعمق يصل إلى 18م وبمساحة أرضية تبلغ 660 ألف م2
• سيكون قادرا على استقبال 4 سفن بطول 240م وسفينة بطول 400م
3- مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بتكلفة 1.6 مليار جنيه
• يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين للحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 6-7 ملايين طن سنويا
• يتكون المشروع من رصيف بطول 1150م بعمق يصل إلى 15م وبمساحة أرضية تبلغ 200 ألف م2
• سيكون قادرا على استقبال عدد 4 سفن بطول 240 متر
4- حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير
بإجمالي أطوال حوالي 7200 متر بتكلفة 6.7 مليار جنيه يقوم بالتنفيذ شركات وطنية مصرية واستشاريين مصريين
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