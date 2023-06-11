شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير ميناء السويس لاستقبال السفن العملاقة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل المصرية مخطط عام شامل لتطوير ميناء السويس وإنشاء الترسانة البحرية المصرية حيث يتم تنفيذ رصيف بطول 340م وغاطس 7م بتكلفة 350 مليون جنيه، كما يتم بناء وتوريد 2 قاطرة بحرية قوة شد 70 طنا لرفع كفاءة الوحدات البحرية لأعمال القطر والإرشاد لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة بتكلفة 536 مليون جنيه تنفيذ جهاز الصناعات والخدمات البحرية.

وقطعت مصر شوطا كبيرا فى تطوير الموانئ البحرية، بشكل كامل، وذلك منذ تولى الرئيس السيسى، منصب رئيس الجمهورية عقب ثورة 30 يونيو، حيث تستهدف مصر التحول لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وفى التقرير التالى نستعرض اعمال التطوير التى شهدتها الموانئ المصرية.