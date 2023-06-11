شكرا لقرائتكم خبر عن 12 فائدة اقتصادية وبيئية لمشروع مزارع الجوجوبا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
1-مشروع مزارع الجوجوبا أحد نماذج تطبيق فكر الاقتصاد الدوار وتحقيق الاستثمار البيئي
2- مشروع مزارع الجوجوبا يعد نموذجا تطبيقيا على أرض الواقع لاستراتيجية الاقتصاد الحيوي
3- مشروع مزارع الجوجوبا يحقيق الاستغلال الأمثل للصرف الصحي المعالج بعد معالجته ووقف صرفه على المسطحات المائية.
4- مشروع مزارع الجوجوبا على مساحة 100 فدان.
5- فدان نبات الجوجوبا المزروع ينتج ٧٠٠ كيلو جرام بذور
6- استخلاص٢٨٠ لتر من زيت الجوجوبا من كل فدان
7- يتم بيع البذور بحوالى١٠٠ ألف جنيه
8- يصل سعر الزيوت حوالي ٢٨٠ ألف جنيه سنويا.
9- تم تنفيذ مزراع الجوجوبا باسيوط على ٤ مراحل بدأت منذ ٢٠١٦
10- تكلفة انشاء مزارع الجوجوبا وتشغيل محطة إعادة التدوير لمياة الصرف الصحى٥٠٠ ألف جنيه.
11- يطلق الفدان المزروع بنبات الجوجوبا حوالى١٥٠ طن سنويا من الاكسجين.
12- الفدان الواحد المزروع بنبات الجوجوبا يساعد على امتصاص ٢٢ طن من ثاني اكسيد الكربون.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز