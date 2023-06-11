شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: البحث العلمي أكبر معيار يظهر نتائجه في تصنيف تطور التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة عبير الشاطر، مساعد وزير التعليم العالي للشئون الفنية والمشرف العام على بنك المعرفة، أن السياسة الموضوعة منذ عام 2013 بداية من الرئيس السيسي ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالي هو العمل على ملف التعليم العالي وتطويره، موضحة أن التقدم في هذا الملف يتطلب وضع سياسات ومبادئ خاصة.

وأضافت الدكتورة عبير الشاطر، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أنه تم وضع سياسات خاصة بالطلبة والخريجين وأعضاء هيئة التدريب، فضلا عن السمعة الاكاديمية والجزء الخاص بالبحث العلمي، مؤكدا أن البحث العلمي أكبر معيار يظهر نتائجه في تصنيف تطور التعليم

وتابع: "المنظومة بالكامل لها سياسات يتم العمل عليها منذ سنوات، وفي التعليم العالي نهتم بجودة المحتوى والبرامج وفي اتجاهات جديدة وانماط من الجامعات وإتاحة التعليم لفئات مختلفة"، لافتة إلى جودة الدراسات البحثية ضمن اي محاور لإنجاح ملف التعليم العالي.