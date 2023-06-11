أخبار مصر

"الحماية المدنية" تقدم نصائح أمنية للوقاية من الحرائق بسبب الجو.. التفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "الحماية المدنية" تقدم نصائح أمنية للوقاية من الحرائق بسبب الجو.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت إدارة الحماية المدنية ، روشتة أمنية للوقاية من اندلاع حرائق بالشقق ناتجة عن ماس كهربائى وقد نتج عن هذه الحرائق وفاة العديد من الأشخاص وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:

 

-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل التشغيل.

 

-فصل التيار الكهربائى عند القيام بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

 

-عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

 

-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

 

-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

 

- عدم القيام بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز. 

 

-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

 

-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

 

-تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

 

-عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

 

 

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا