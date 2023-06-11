شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الأضحى ورأس السنة الهجرية.. تفاصيل الأعياد والإجازات حتى نهاية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة. ويقدم ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل الأعياد الرسمية والإجازات المتبقية حتى نهاية العام الميلادى الجديد 2023: اجازات شهر يونيو اجازات شهر يونيو - وقفة عيد الأضحى المبارك: الثلاثاء 9 ذو الحجة الموافق 27 يونيه 2023 - عيد الأضحى المبارك: الأربعاء 10 ذو الحجة الموافق 28 يونيه 2023 - ثورة 30 يوينو: الجمعة 12 ذو الحجة الموافق 30 يونيه 2023 اجازات شهر يوليو اجازات شهر يوليو - رأس السنة الهجرية الأربعاء 19 يوليو - ثورة 23 يوليو : الأحد 23 يوليو اجازات شهر سبتمبر اجازات شهر سبتمبر - المولد النبوى الشريف : الأربعاء 27 سبتمبر اجازات شهر أكتوبر اجازات شهر أكتوبر - عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر" : الجمعة 6 أكتوبر

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