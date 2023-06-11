شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان تطلق "الملتقى" لتبادل الأطباء خبراتهم وتجاربهم العملية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن إطلاقها للقاء الأول لأطباء الأسنان باسم "الملتقى"، يوم السبت 17 يونيو 2023، بمركز الأميرة فاطمة لتدريب الأطباء، مشيرة إلى أنه سيتم استضافة مجموعة من أصحاب التجارب والخبرات الناجحة في مجالات مختلفة خارج وداخل طب الأسنان.

وأوضحت النقابة، أن الملتقى سيتيح للأطباء الإطلاع على تجارب أصحاب الخبرات والاستفادة منها، بالإضافة إلى فتح فرص جديدة وتكوين علاقات قيمة، لتحقيق تطورات كبيرة فى حياتهم الشخصية والمهنية.

من ناحية أخرى، كانت قد أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن إقامة مسابقة للقصة القصيرة، مشيرة إلى بدء تلقى الأعمال فى الأول من يونيو 2023، وحتى 30 يونيو، ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء الثلاثة الفائزين بحفل مؤتمر النقابة السنوى فى شهر سبتمبر المقبل.

وقالت النقابة، إنه سيتم اختيار ثلاثة فائزين والجوائز عبارة عن 10 آلاف جنيه لكل منهم، وشهادة تقدير ودرع النقابة، لافته إلى مجموعة من الشروط الواجب توافرها فى الأعمال المقدمة، منها: ألا تقل عدد كلمات القصة عن 500 كلمة ولا تزيد عن 1500 كلمة، أن تكون مكتوبة بلغة عربية سليمة خالية من الأخطاء الإملائية واللغوية، وأن تكون القصة إبداعا أصيلا للمؤلف وليست مقتبسة من عمل آخر أو مترجمة عن لغة آخرى، ويرفق المتسابق إقرارا بذلك موقعا بخط يده.