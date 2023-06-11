شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تشغيل الشباب يعلن عن ملتقى توظيفى.. تأمينات صحية واجتماعية وحوافز شهرية والان مع تفاصيل الخبر
ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أبرز المعلومات عن الملتقى.
1-الوظائف المطلوبة:
-مدير مطعم.
مساعد مدير مطعم.
مشرف مطعم (أقصى سن 40 عام - شرط الخبر في مجال الفاست فود).
-عضو فريق.
-طباخ.
-ويتر.
-كول سنتر (أقصى سن من 35 عام - خبرة أو بدون).
2-المزايا التي تتيحها الوظائف المطلوبة:
-تأمين اجتماعي.
-تأمين صحي.
-تأمين على الحياة.
-حوافز شهرية.
-تبس فرى.
-عقد عمل.
-فرص للترقيات على الوظائف الإدارية.
-التدريب على سيستم مكان العمل.
-سكن للمغتربين.
-زى موحد.
3-ينظم الملتقى بمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، وذلك يوم الأحد المقبل، بدءً من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.
4-يمكن التواصل مع الجهاز للاستفسار عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".
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