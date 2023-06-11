شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تشغيل الشباب يعلن عن ملتقى توظيفى.. تأمينات صحية واجتماعية وحوافز شهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم محافظة الجيزة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب اليوم الأحد، ملتقى توظيف، وذلك بحضور مسئول الموارد البشرية بأحد سلاسل المطاعم.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أبرز المعلومات عن الملتقى.

1-الوظائف المطلوبة:

-مدير مطعم.

مساعد مدير مطعم.

مشرف مطعم (أقصى سن 40 عام - شرط الخبر في مجال الفاست فود).

-عضو فريق.

-طباخ.

-ويتر.

-كول سنتر (أقصى سن من 35 عام - خبرة أو بدون).

2-المزايا التي تتيحها الوظائف المطلوبة:

-تأمين اجتماعي.

-تأمين صحي.

-تأمين على الحياة.

-حوافز شهرية.

-تبس فرى.

-عقد عمل.

-فرص للترقيات على الوظائف الإدارية.

-التدريب على سيستم مكان العمل.

-سكن للمغتربين.

-زى موحد.

3-ينظم الملتقى بمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، وذلك يوم الأحد المقبل، بدءً من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.

4-يمكن التواصل مع الجهاز للاستفسار عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".