شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب القسم الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الجغرافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى طلاب القسم الادبي بالشهادة الثانوية الأزهرية امتحانهم بمادة الجغرافيا، حيث تستمر الامتحانات حتى الساعة الثانية عشر.

يذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويحظر إجبار أي طالب على تسليم ورقة إجابته قبل انتهاء الوقت المخصص لامتحان المادة حتى وإن كان الطالب متواجدا في اللجنة بمفرده أو سحب ورقة إجابته حال ضبطه بالغش والاكتفاء بتحرير المحضر اللازم لذلك، كما يحظر خروج الطالب قبل نصف وقت اللجنة إلا في حالة خروجه بالإسعاف بسبب سوء حالته الصحية ويشترط حال خروجه سحب ورقة الإجابة وترسل مع أوراق اللجنة إلى لجنة النظام والمراقبة مع تقرير بذلك.