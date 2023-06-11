شكرا لقرائتكم خبر عن 64 % من القراء يتوقعون تتويج الأهلى بدورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع تحقيق الأهلى نتيجة إيجابية أمام الوداد والتتويج بدورى أبطال أفريقيا؟، توقع غالبية القراء تحقيق الأهلى نتيجة إيجابية أمام الوداد والتتويج بدورى أبطال أفريقيا؟ وتوقع 64% من القراء تحقيق الأهلى نتيجة إيجابية أمام الوداد والتتويج بدورى أبطال أفريقيا، بينما توقع 36% من القراء تحقيق الوداد نتيجة إيجابية أمام الأهلى والتتويج بدورى أبطال أفريقيا.

نتيجة الاستطلاع

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