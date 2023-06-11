شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 ركاب بمطار القاهرة بحوزتهم مخدرات وأسلحة بيضاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، من ضبط 5 ركاب بحوزتهم مخدرات متنوعة واسلحة بيضاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

المحاولة الأولى كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران ايروفلوت القادمة من موسكو حيث استوقف أحمد عبد الرشيد مأمور الجمرك الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب (مصرى الجنسية) أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمود سعد الدين مأمور الجمرك والذى تلاحظ له وجود جسم معدنى داخل إحدى حقائب الراكب.

قام عمرو عطية الدسوقى مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف أحمد محمد فتحى مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدوياً، مما أسفر عن ضبط سيف معدنى ذو نصل حاد ومطواتين، وأفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازتها طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954.

والمحاولة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبى والتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، حيث تم ضبط راكب أجنبى من أصل مصرى بحوزته خمس عبوات بها سجائر إلكترونية تحتوى على زيت الماريجوانا المخدر و20 قطعة حلوى مخلوطة بنفس المخدر، تم الضبط بواسطة كل من أحمد خيرى مأمور الجمرك وأحمد سيد إبراهيم عافيه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول.

وفى المحاولة الثالثة، فكانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبى حيث استوقف إسلام ماهر مأمور الجمرك المعين على اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذى أنكر أيضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد سيد عبد العزيز مأمور الجمرك وطاهر خفاجى مدير الإدارة واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، قام عمرو عبد العزيز العميرى مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف سامى نبيل سامى مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 20 خنجر أشكال وأحجام متنوعة و14 مطواة و"بلطة"، وأفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار، بأنه محظور حيازتها طبقا للقانون السابق ذكره.

والمحاولة الرابعة كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الرحلة القادمة من باريس حيث استوقف محمود عبد المطلب مأمور الجمرك المعين على اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذى أنكر أيضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عبد الله شحاتة مأمور الجمرك وأحمد الشريف رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام أحمد بسيونى مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف أحمد فتحى مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 18 شريطا لعقار الترامادول المخدر بإجمالى 158 قرصا.

والمحاولة الخامسة الأخيرة كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الحقائب المتخلفة حيث تم ضبط راكب أجنبى من أصل مصرى كان قد وصل على رحلة الخطوط البريطانية القادمة من لندن بحوزته 8 عبوات بها سجائر إلكترونية بداخلها زيت الماريجوانا المخدر، تم الضبط بواسطة كل من، محمد صلاح كامل وأسامة عبد العزيز مأمورا الجمرك بإدارة الفحص بالأشعة ومحمد محمود محمد وأحمد عبد السلام مأمورا الجمرك بإدارة التفتيش تحت اشراف تامر عادل مدير الحركة بمبنى الركاب رقم 2.

أمر مصطفى حلمى الجندى مدير الإدارة الأولى بتحرير محضر ضبط جمركى رقم 61 لسنة 2023 ضد الراكب الأول، وأمر أسامة محمد دياب مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركى رقم 62 لسنة 2023 ضد الراكب الثانى، بينما أمر صبحى ربيع جابر مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركى رقم 63 لسنة 2023 ضد الراكب الثالث، وأمر محمود عبد النبى عباس مدير الإدارة الاولى بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركى رقم 64 لسنة 2023 ضد الراكب الرابع، وأخيرا أمر احمد عمر عبد القادر مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركى رقم 65 لسنة 2023 ضد الراكب الخامس.

وذلك بعد العرض على كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم 2 والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى، وتم إحالة الركاب الخمسه للنيابة المختصة.