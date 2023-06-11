شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: انتهاء أعمال المرحلة الأولى لمحطة مياه منشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة عن انتهاء أعمال المرحلة الأولى من مشروع محطة مياه الشرب بمركز ومدينة منشأة القناطر بطاقة 40 ألف م3، وذلك في إطار خطة الدولة نحو توفير سبل المعيشة الكريمة للمواطنين والتسهيل عليهم.

وأكدت أنه خلال أيام سيتم زيادة كميات المياه المخصصة لقرى الرهاوي وأم دينار إلى جانب تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بطاقة 40 ألف م3 لخدمة المناطق الشمالية، لتصل الطاقة الإجمالية للمحطة بعد انتهاء المشروع بالكامل إلى 80 ألف م3.

وأشارت أن المحطة تخدم قرى "الأخصاص - أم دينار – كفر حجازى - الرهاوى - نكلا - جزاية – القطا - أبو غالب - الحاجر- وردان - اتريس - كفر أبو حديد - بنى سلامة - بعض العزب المجاورة".

يأتي ذلك ضمن جهود رفع كفاءة البنية التحتية فى قرى الريف ورفع نسبة تغطية مياه الشرب فى القرى المحرومة والمتأثرة بضعف ضخ المياه، وتأمين جودة مياه الشرب التى يتم ضخها للأهالي طبقا للمواصفات القياسية.