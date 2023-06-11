إنشاء رصيف بحرى ومحطة تداول الحاويات.. تفاصيل مخطط تطوير ميناء سفاجا.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل مشروع تطوير الموانئ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات، ومن ضمن أعمال تطوير الموانئ، تنفيذ تطوير ميناء سفاجا.

أ‌- إنشاء محطة لتداول الحاويات بسفاجا "سفاجا 2"

1- إنشاء رصيف بحرى بطول 1100 م طولى وغاطس 17 م

2- تكريك الممر الملاحى ومحطة لتداول الحاويات لاستقبال سفن البضائع العامة بتكلفة 2.6 مليار جنيه

3- تتم الأعمال عن طريق تحالف شركات: إيديكس، أبناء عبد السلام الفقى، شركة الجرافات

4- مخطط للمحطة أن تكون بطاقة استيعابية نصف مليون حاوية سنويا تصل إلى 3 ملايين حاوية

5- استقبال بضائع عامة تصل إلى 7 ملايين طن

ب‌- إنشاء رصيف بحرى بميناء سفاجا

1- إنشاء رصيف بحرى بطول 65 م طولى وغاطس 10م لزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء

2- بتكلفة 74 مليون جنيه

3- تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكباري

ويعتبر ميناء سفاجا من أقدم موانئ البحر الأحمر، حيث بدأ نشاطه الحقيقى عام 1911م بتصدير خام الفوسفات وفى خلال الحرب العالمية الثانية قام بدور هام لخدمة الحلفاء كما يعتبر الميناء نقطة إرتكاز رئيسية لقواتنا البحرية لتنفيذ مهامها فى تأمين الجهة الشرقية لمصر خلال حربها مع إسرائيل ويقوم الميناء منذ فترة طويلة بخدمة الحجاج وكذا التجارة الدولية مع دول أفريقيا ودول جنوب شرق آسيا وأستراليا .

كما يعتبر الميناء الرئيسى للوجه القبلى حيث يخدم احتياجاته من الواردات والصادرات وحركة الركاب ويتميز الميناء بقربه من المناطق الساحلية والآثار الإسلامية والمسيحية والفرعونية مما يساهم فى تنشيط حركة السياحة العربية والعالمية.