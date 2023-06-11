شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للثقافة" يطلق اليوم مؤتمر البيئة من أجل السعادة فى الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق لجنة الجغرافيا والبيئة التابعة للمجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع الجمعية الجغرافية المصرية، اليوم الأحد، مؤتمر "البيئة من أجل السعادة" بدار الأوبرا المصرية.

ويناقش مؤتمر البيئة من أجل السعادة المنعقد اليوم الأحد تحت رعاية الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة، عددا من المحاور رئيسية أهمها البيئة الطبيعية والسكان والسعادة والأبعاد الديموجرافية كمؤشر للسعادة والموارد الطبيعية والسعادة السعادة بين الترشيد والاستهلاك، والراحة المناخية وتأثيرها على السعادة لسكان محافظة الفيوم والحفاظ على الطيور المهاجرة من أجل السعادة، ودور البيئة الطبيعية في توطن السياحة الترفيهية بقطاع الغردقة - سفاجا السياحى.

كما يناقش المؤتمر المفاهيم الجغرافية والأدبية والسعادة، جغرافية السعادة والتنمية البشرية الجغرافيا الشعورية والسعادة ومفاهيم ونظريات جغرافية السعادة عبر الزمان والمكان ، وأثر السمات المورفولوجية على البيئة السياحية بمدينة القص ، والجمهورية الجديدة طريق لتحقيق السعادة ودور الأدب في السعادة، إضافة إلى مناقشة محور البيئة الاجتماعية والسعادة، والبيئة المدرسية والسعادة رؤية تحليلية، والايكوفيليا من أجل الرفاه والسعادة وصحة لكوكب والمرونة والصلابة في التكيف تتغير المناخ والرفاهية جدلية العلاقة بين البيئة الاجتماعية والسعادة قراءة ثقافية البيئة المصرية نموذجا السعادة وثقافة القناعة.