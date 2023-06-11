شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: عودة مستحقات مواطن أصيب فى عمله بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة العمل تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية ، بشأن بحث شكوى عمالية مقدمة من المواطن "ف. ي. ع" والتى يتضرر فيها من عدم الحصول على مستحقاته لدى شركة بن لادن، والذى تعرض فيها للإصابة بصعق كهربائى أثناء تأدية عمله، وتم التفاوض مع الشركة وديا والحصول على مستحقات العامل المالية واستخراج تأشيرة خروج للعامل، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بمتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج وتقديم أوجه الرعاية والحماية والمساعدة للعمالة المصرية الموجودة في الخارج.

جاء في التقرير الذي تلقته الوزارة من الملحق العمالى وليد عبدالرزاق، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العامل ودياً بالتفاوض مع الشركة التي يعمل بها، وتم التنسيق الكامل مع المؤسسة العامة للتأمينات للحصول على مستحقاته التامينية للإصابة العمل، وتم اتخاذ الإجراءات مع الشركة، فضلاً عن التنسيق مع القنصلية لاتخاذ إجراءات سفر المواطن، ومخاطبة وزارة الصحة المصرية لتوفير مستشفى وإسعاف لنقله فور عودته إلى مصر لاستكمال علاجه.

وأضاف الملحق العمالي في التقرير، أن المواطن قدم الشكر للمكتب العمالى بجدة على مجهوداته التي قام بها لحل مشكلته، وأكد ان المكتب حريص كل الحرص على مصالح المصريين العاملين ويسعى لتحقيقها وتوفير مناخ عمل آمن وحل مشكلات العاملين مع أصحاب الأعمال والشركات داخل المملكة.

كما أعلنت وزارة العمل نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة في الحصول على مستحقات العامل المتوفى ط .عبد الله ، والذى توفى أثناء تأدية عمله في إحدى الشركات داخل الدولة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بمتابعة أوضاع العاملين المصريين في الخارج، والتي تأتي انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على رعاية وحماية العاملين بالخارج وحفظ حقوقهم ومساعدتهم في الحصول عليها، فقد أشارت حنان شاهين رئيس المكتب العمالي بالإمارات في تقريرها للوزارة إلى أنه من خلال متابعة التواصل مع الشركة التي كان يعمل بها المواطن، استجابت بالفعل لسداد مستحقات المتوفى والتي بلغت 83 ألفاً و190 جنيها واستلمتها زوجته بناء على إعلام الوراثة الصادر من محكمة الأحوال الشخصية باعتبارها الوصية على أبنائها القصر الورثة الشرعيين في إعلام الوراثة، وقد حضر الطرفان للمكتب، وتم تحرير محضر باستلام المستحقات عن فترة العمل . وأفادت رئيس المكتب العمالى، أن الشركة قامت بتعيين زوجة المتوفي في نفس مكان عمل زوجها بالشركة، كما تم تقديم الشكر للشركة على ما قدمته لأسرة المتوفى من دعم ومساندة، مؤكدة حرص المكتب على متابعة أحوال العمالة المصرية وتحصيل مستحقاتها وتذليل اى مشكلات تنشأ فيما بينها وبين الشركات العاملين فيها داخل دولة الامارات .

أعلنت وزارة العمل نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة في الحصول على مستحقات العامل المتوفى ط .عبد الله ، والذى توفى أثناء تأدية عمله في إحدى الشركات داخل الدولة،وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بمتابعة أوضاع العاملين المصريين في الخارج ، والتي تأتي إنطلاقاً من حرص القيادة السياسية على رعاية وحماية العاملين بالخارج وحفظ حقوقهم ومساعدتهم في الحصول عليها ، فقد أشارت حنان شاهين رئيس المكتب العمالي بالإمارات في تقريرها للوزارة إلى أنه من خلال متابعة التواصل مع الشركة التي كان يعمل بها المواطن ،استجابت بالفعل لسداد مستحقات المتوفى والتي بلغت 83 ألفاً و 190 جنيه واستلمتها زوجته بناء على إعلام الوراثة الصادر من محكمة الأحوال الشخصية باعتبارها الوصية على أبناءها القصر الورثة الشرعيين في إعلام الوراثة ، وقد حضر الطرفان للمكتب، وتم تحرير محضر باستلام المستحقات عن فترة العمل.

وأفادت رئيس المكتب العمالى، أن الشركة قامت بتعيين زوجة المتوفي في نفس مكان عمل زوجها بالشركة ، كما تم تقديم الشكر للشركة على ماقدمته لأسرة المتوفى من دعم ومساندة ، مؤكدة حرص المكتب على متابعة أحوال العمالة المصرية وتحصيل مستحقاتها وتذليل اى مشكلات تنشأ فيما بينها وبين الشركات العاملين فيها داخل دولة الامارات .