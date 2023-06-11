شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة ترسم 3 كهنة في عيد الأنبا أبرام بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت إيبارشية الفيوم بالعيد الـ 109 لرحيل شفيعها القديس الأنبا أبرام أسقف الفيوم والجيزة، وذلك بديره بالعزب - الفيوم.

وفي سياق الاحتفالات ذاتها تمت رسامة 3 كهنة للخدمة بالإيبارشية، حيث صلى نيافة الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم القداس الإلهي صباح أمس وشاركه أصحاب النيافة الأنبا أرميا الأسقف العام والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا أرشيليدس الأسقف العام لتورنتو بكندا، والأنبا توماس الأسقف العام للشئون الديرية.

وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الكهنة الثلاثة الجدد، وهم:

١- الشماس الإكليريكي مينا أمير كاهنًا على كنيسة الشهيد مارجرجس بنقاليفة - مركز سنورس باسم القس رويس.

٢- الشماس عبد النور بولس كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء بفيديمين - مركز سنورس باسم القس بافلوس.

٣- الشماس ميشيل سعد كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء بالفيوم باسم القس أنسطاسي.

وكانت احتفالات الإيبارشية قد بدأت صباح الجمعة الثاني من يونيو الجاري حيث قام نيافة الأنبا أبرآم بافتتاح كنيسة القديس الأنبا أبرآم بالدير ونقل جسد القديس من مزاره ووضعه أمام الهيكل الرئيسي وتوالت صلوات العشية والقداس وتطييب جسد القديس والتمجيد والدورة يوميًّا، وشارك في إلقاء عظات العشيات ثمانية آباء أساقفة بينما قدمت فرق الكورال من كنائس الإيبارشية عددًا من التسابيح والترانيم الروحية وتولت فرق الكشافة والمرشدات النظام طوال فترة الاحتفالات.

وسيقضي الآباء الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة بدير رئيس الملائكة غبريال العامر بجبل النقلون بالفيوم.

وشارك في الصلوات اليوم، مجمع الآباء كهنة إيبارشية الفيوم وعدد من الآباء الكهنة من خارجها وخورس الشمامسة و أعداد كبيرة من الشعب القبطي من داخل الفيوم وخارجها.

جدير بالذكر بأنه تم عودة جسد القديس إلى المزار الخاص به بعد انتهاء الصلوات بعد أن ظل موجودًا أمام الهيكل الرئيسي بالكنيسة طوال فترة الاحتفالات.