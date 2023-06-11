شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تتعاقد مع أكبر الشركات بالسعودية لنقل حجاج الجمعيات خلال أداء المناسك والان مع تفاصيل الخبر

أنه تم التعاقد مع أكبر شركات النقل الجماعى فى المملكة العربية السعودية ، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك فى المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تخصيص مشرفين للعمل على متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، حيث تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، فضلاً عن وجود الواعظين الواعظات ليقدموا كل المعلومات الدينية المطلوبة للحجاج خلال أداء المناسك والرد على كافة استفساراتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك. القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

ونسقت وزارة التضامن الاجتماعى مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتوفير الوعظ الدينى للحجاج، لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج، كذلك توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التى يمر بها الحاج ويغطى مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية بالإضافة إلى توفير مشرفين من أصحاب الخبرات الإشراقية المتميزة المشهود لهم بحسن الأداء والذين اجتازوا كافة الاختبارات سواء الإدارية أو الدينية أو النفسية أو الصحية والذين لا يزيد أعمارهم عن 55 عامًا، بخلاف البعثة الإشرافية لوزارة التضامن الاجتماعي.