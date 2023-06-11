شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الصحة تطلق خدمة مجانية للتواصل السريع بإرسال كلمة نيل على 15335 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إطلاق وزارة الصحة خدمة مجانية للتواصل السريع، عبر إرسال كملة «نيل أو النيل» على الخط الساخن «15335» وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الفرقاطة القهار تصل قاعدة الإسكندرية إيذاناً بانضمامها للقوات البحرية..فيديو
وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة "القهار" من طراز (MEKO-A200)، بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة (Bremerhaven) الألمانية لتنضم للأسطول البحرى المصرى العريق، حيث تم بناؤها بشركة (TKMS) بترسانة (SBN) الألمانية وفقاً لأحدث النظم العالمية فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية.
مركز الفلك الدولى: أول أيام عيد الأضحى الأربعاء الـ28 من يونيو
حدد مركز الفلك الدولي، اليوم الأحد، تاريخ وقفة عرفة وعيد الأضحى للعام 2023، على أن يكون أول أيام العيد الأربعاء الـ28 من يونيو في غالبية الدول الإسلامية.
وزير التعليم يجتمع مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة ويوجه بالتصدى للغش
سفير روسيا بالقاهرة يؤكد على الطابع الاستراتيجى للعلاقات مع مصر
أكد سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسينكو علي الطابع الاستراتيجي للعلاقات مع مصر بعد أن دخلت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية حيز التنفيذ عام 2021، مشيرا أن التعاون الثنائي يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والعلمية، وأن مصر وروسيا ستحتفلان في 26 أغسطس المقبل بذكري 80 عاما علي إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وستقام عدة فعاليات بهذه المناسبة الهامة.
الأرصاد: تحسن كامل بالأحوال الجوية والأجواء تبقى حارة نهارا معتدلة ليلا
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تحسن كامل فى الأحوال الجوية على شمال البلاد (السواحل الغربية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد).
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلط المركز الضوء على تقرير "وكالة فيتش" بشأن توقعات قطاع الاتصالات المصري خلال العقد المقبل، حيث أشار التقرير إلى أن سوق الاتصالات المصري يوفر مزيجًا من الطلب القوي على الخدمات، بالإضافة إلى مجال كبير للنمو المتوازن خلال الفترات القادمة.
أماكن قريبة للحجاج المصريين من الحرم المدني.. وضيوف الرحمن: الرحلة مُيسرة
في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان، استقر ركب الحجيج من الفوج الأول بمدينة رسول الله، حيث وجد الحجاج راحة في الرحلة المباركة، التي حرصت وزارة الداخلية على تقديم التيسيرات فيها لضيوف الرحمن.
وزير الصحة يعلن إطلاق أول مرحلة من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية
طقس حار نهارا على الأنحاء كافة وأجواء غائمة جزئيا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة
التشكيل المتوقع للأهلى أمام الوداد.. بيرسى تاو والشحات وكهربا فى الهجوم
وينتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي فى حراسة المرمى، وأمامه محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول ومحمد هانى، وحمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية، وحسين الشحات وبيرسي تاو، وفى الهجوم محمود عبد المنعم كهربا.
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