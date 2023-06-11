شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الصحة تطلق خدمة مجانية للتواصل السريع بإرسال كلمة نيل على 15335 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إطلاق وزارة الصحة خدمة مجانية للتواصل السريع، عبر إرسال كملة «نيل أو النيل» على الخط الساخن «15335» وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة "القهار" من طراز (MEKO-A200)، بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة (Bremerhaven) الألمانية لتنضم للأسطول البحرى المصرى العريق، حيث تم بناؤها بشركة (TKMS) بترسانة (SBN) الألمانية وفقاً لأحدث النظم العالمية فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية.

الفرقاطة القهار تصل قاعدة الإسكندرية إيذاناً بانضمامها للقوات البحرية..فيديو

حدد مركز الفلك الدولي، اليوم الأحد، تاريخ وقفة عرفة وعيد الأضحى للعام 2023، على أن يكون أول أيام العيد الأربعاء الـ28 من يونيو في غالبية الدول الإسلامية. أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق خدمة مجانية للتواصل السريع، عبر إرسال كملة «نيل أو النيل» على الخط الساخن «15335» وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف. الصحة تطلق خدمة مجانية للتواصل السريع بإرسال كلمة نيل على الخط الساخن 15335

مركز الفلك الدولى: أول أيام عيد الأضحى الأربعاء الـ28 من يونيو

يعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم اجتماعا هاما مع رؤساء لجان الثانوية العامة استعداداً للامتحانات التى تنطلق غدا الإثنين 12 يونيو الحالى، بمادتى التربية الوطنية والتربية الدينية، ومن المقرر أن يوجه وزير التعليم تعليمات مهمة لرؤساء اللجان تتعلق بضبط لجان امتحانات الثانوية العامة والتصدى للغش وأيضا التواصل مع غرفة العمليات مباشرة فى حالة حدوث أى مشكلة مع التأكيد على توفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، كما أنه سيوجه الوزير بضرورة تفتيش الطلاب ومنع دخول أى تليفونات محمولة داخل اللجان وأيضا توزيع كراسات الأسئلة والإجابة وفق الضوابط المحددة والنماذج الأربعة.

وزير التعليم يجتمع مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة ويوجه بالتصدى للغش

أكد سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسينكو علي الطابع الاستراتيجي للعلاقات مع مصر بعد أن دخلت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية حيز التنفيذ عام 2021، مشيرا أن التعاون الثنائي يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والعلمية، وأن مصر وروسيا ستحتفلان في 26 أغسطس المقبل بذكري 80 عاما علي إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وستقام عدة فعاليات بهذه المناسبة الهامة.

سفير روسيا بالقاهرة يؤكد على الطابع الاستراتيجى للعلاقات مع مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تحسن كامل فى الأحوال الجوية على شمال البلاد (السواحل الغربية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد). في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلط المركز الضوء على تقرير "وكالة فيتش" بشأن توقعات قطاع الاتصالات المصري خلال العقد المقبل، حيث أشار التقرير إلى أن سوق الاتصالات المصري يوفر مزيجًا من الطلب القوي على الخدمات، بالإضافة إلى مجال كبير للنمو المتوازن خلال الفترات القادمة. وكالة فيتش: قطاع الاتصالات المصرى سوق يوفر مجالا كبيرا للنمو المتوازن

الأرصاد: تحسن كامل بالأحوال الجوية والأجواء تبقى حارة نهارا معتدلة ليلا

في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان، استقر ركب الحجيج من الفوج الأول بمدينة رسول الله، حيث وجد الحجاج راحة في الرحلة المباركة، التي حرصت وزارة الداخلية على تقديم التيسيرات فيها لضيوف الرحمن.

أماكن قريبة للحجاج المصريين من الحرم المدني.. وضيوف الرحمن: الرحلة مُيسرة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) بالمجان، تحت شعار «100 مليون صحة».

وزير الصحة يعلن إطلاق أول مرحلة من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

طقس حار نهارا على الأنحاء كافة وأجواء غائمة جزئيا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الأهلى مع الوداد المغربى بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، فى "إياب" نهائى دوري أبطال أفريقيا. وينتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي فى حراسة المرمى، وأمامه محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول ومحمد هانى، وحمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية، وحسين الشحات وبيرسي تاو، وفى الهجوم محمود عبد المنعم كهربا.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الوداد.. بيرسى تاو والشحات وكهربا فى الهجوم