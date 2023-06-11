شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس حار نهارا وأجواء غائمة جزئيا والعظمى بالقاهرة 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس معتدل على كل الأنحاء فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام محافظة الجيزة، ومسئولي المكتب الاستشاري عن أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير.
وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة "القهار" من طراز (MEKO-A200)، بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة (Bremerhaven) الألمانية لتنضم للأسطول البحرى المصرى العريق، حيث تم بناؤها بشركة (TKMS) بترسانة (SBN) الألمانية وفقاً لأحدث النظم العالمية فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية.
مصر تدين هجوما إرهابيا استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو
أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في جنوب مقديشو، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.
صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزبر الخارجية أجرى اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع هاكان فيدان وزير خارجية تركيا الجديد.
أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، عن رفع الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، على أن تعقد الجلسة التالية غدا الإثنين فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا.
حدد مركز الفلك الدولي، اليوم الأحد، تاريخ وقفة عرفة وعيد الأضحى للعام 2023، على أن يكون أول أيام العيد الأربعاء الـ28 من يونيو في غالبية الدول الإسلامية.
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلط المركز الضوء على تقرير "وكالة فيتش" بشأن توقعات قطاع الاتصالات المصري خلال العقد المقبل، حيث أشار التقرير إلى أن سوق الاتصالات المصري يوفر مزيجًا من الطلب القوي على الخدمات، بالإضافة إلى مجال كبير للنمو المتوازن خلال الفترات القادمة.
وزير الصحة يعلن إطلاق أول مرحلة من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية
سعر الذهب اليوم الأحد فى مصر يسجل 2330 جنيها للجرام عيار 21
شهد سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر انخفاضا محدودا بحوالي 5 جنيهات ليسجل 2330 جنيها مقابل 2335 جنيها، وسط تداولات محدودة على الذهب في سوق الصاغة في حين يواصل السعر العالمي للذهب استقرارا لتسجل أونصة الذهب 1962 دولارا.
أسعار الذهب اليوم:
عيار 21 يسجل 2330 جنيها.
عيار 18 يسجل 1997 جنيها.
عيار 24 يسجل 2663 جنيها.
الجنيه الذهب 18640 جنيها.
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