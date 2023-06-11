شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت طعام لطرحه على البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، عن ممارسة محدودة رقم 3 لسنة 2023/2024 لتوريد زيت طعام خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد "تسليم خلال الفترة من 10 يوليو إلى 10 أغسطس 2023 وجلسة فض المظاريف والبت بعد غدا الثلاثاء، حيث يتم توفير زيت الطعام وطرحه للمواطنين على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية على بطاقات التموين، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، كما توفر الوزارة أيضا كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، ويتم صرف السلع المدعمة على بطاقات التموين.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمد مخازن الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع السلع الغذائية لصرف المقررات التموينية عن شهر يونيو، وأيضا صرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات من الأسر الأولى بالرعاية، كما وجه الوزير بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات يكفى لفترات طويلة.