شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية: حلف اليمين للمعينين بوظيفة معاون نيابة إدارية السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت هيئة النيابة الإدارية السبت الموافق 17 يونيو 2023 مـوعـداً لإداء اليمين القانونية للسيدات والسادة معاونى النيابة الإدارية الجدد بمقر وزارة العدل. ونوهت الهيئة على الحضور في تمام الساعة 9 ونصف صباحا، وإحضار أصل بطاقة الرقم القوم، والالتزام بالزي الرسمي "بدلة سوداء - قميص ابيض - رابطة عنق داكنه والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية".

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