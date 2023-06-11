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النيابة الإدارية: حلف اليمين للمعينين بوظيفة معاون نيابة إدارية السبت المقبل

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القاهرة - سامية سيد - حددت هيئة النيابة الإدارية السبت الموافق 17 يونيو 2023 مـوعـداً لإداء اليمين القانونية للسيدات والسادة معاونى النيابة الإدارية الجدد بمقر وزارة العدل.

ونوهت الهيئة على الحضور في تمام الساعة 9 ونصف صباحا، وإحضار أصل بطاقة الرقم القوم، والالتزام بالزي الرسمي "بدلة سوداء - قميص ابيض - رابطة عنق داكنه والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية".

 

 

 

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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