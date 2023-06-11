شكرا لقرائتكم خبر عن دعم رئاسى للطالبة منة.. الأكاديمية الوطنية للتدريب و"حياة كريمة" تتبنيان الأولى على إعدادية كفر الشيخ.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة فى بيان مشترك بينهما عن تبنيهما الطالبة المتفوقة "منة الله عماد"، والتى حصلت على المركز الأول على المرحلة الإعدادية، وذلك على مستوى محافظة كفر الشيخ.

وتتكفل كل من الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة بتقديم كل أوجه الدعم اللازمة للطالبة المتفوقة فى كل مراحلها التعليمية القادمة حتى تخرجها فى الجامعة.

يأتى ذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسى بتبنى الطالبة تعليمياً نظراً لظروفها الأسرية الصعبة ودعماً لتفوقها العلمى.

منة الله عماد، قالت إنها وجدت استقبالا طيبا من مؤسسة حياة كريمة خلال تواجدها هناك للتعرف على مطالبها وأمنيتها عقب توجيهات الرئيس، وأضافت أن المسئولين بالمؤسسة سيتبنون نقلها لإحدى مدارس "STEM" للمتفوقين بالقاهرة وسيتم تدبير مسكن لها فى محيط أسرة والدتها بالمنصورة وتوجهت بالشكر للرئيس على الاستجابة السريعة لها كما تتوجه بالشكر لمؤسسة حياة كريمة والأكاديمة الوطنية للتدريب.