شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة ناعيا الإعلامية فايزة واصف : كانت صاحبة قضية ورسالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الحزن والأسى الإعلامية القديرة فايزة واصف، والتى وافتها المنية صباح اليوم.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ حزنها لفقدان مصر قامة إعلامية عظيمة ومتميزة ، قائلة:" لقد كانت الإعلامية الراحلة صاحبة قضية ورسالة ، وهدفها خدمة المجتمع ، حيث أثرت الساحة الإعلامية بالعديد من البرامج الهامة والهادفة ، فلن ننسى برنامج حياتى الذى يعد واحد من أشهر البرامج الاجتماعية اجتماعى في التلفزيون المصرى واستمر على مدار ثلاثة عقود، و كان يسلط الضوء على مشكلات المجتمع ويحللها ويقدم حلولا لها من خلال خبراء ومتخصيين ، هذا بخلاف العديد من البرامج الأخرى الهامة التي قدمتها الراحلة العظيمة فايزة واصف.. رحم الله الإعلامية القديرة فايزة واصف".

وتتقدم الدكتورة مايا مرسى بخالص التعازى والمواساة لأسرة الإعلامية الراحلة فايزة واصف وأصدقائها، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته .