شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 12/6/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:07 ص
موعد صلاة الظهر 12:54 ص
موعد صلاة العصر 30: 4
موعد صلاة المغرب 7:57 م
موعد صلاة العشاء 9:29
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:07 ص
موعد صلاة الظهر 12:59
موعد صلاة العصر 4:38
موعد صلاة المغرب 8:04 م
موعد صلاة العشاء 9:39 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:01
موعد صلاة الظهر 12:50 م
موعد صلاة العصر 4:27 م
موعد صلاة المغرب 7:54 م
موعد صلاة العشاء 9:27 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:04
وقت صلاة الظهر 12:42
موعد صلاة العصر 4:12 م
وقت صلاة المغرب 7:40 م
وقت صلاة العشاء 9:08 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:21 ص
موعد صلاة الظهر 12:48 ص
موعد صلاة العصر 11: 4
موعد صلاة المغرب 7:40 م
موعد صلاة العشاء 9:05
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