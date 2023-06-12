مزايا اقتصادية عديدة للرمال السوداء.. تعرف على القيمة الاستثمارية لها

القاهرة - سامية سيد - توجد المعادن الثقيلة في الرمال ضمن أحجام مختلفة، ومن المتعارف عليه أن هناك علاقة عكسية بين الوزن النوعي للمعدن والحجم الحبيبي للرمال الحاضنة للمعادن، ويعتمد وجود وتوزيع المعادن الثقيلة في الترسبات الرملية على عدة عوامل منها كما رصدتها دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات:

صفات موروثة مثل شكل الحبيبات ودرجة التحبب.

مقاومة المعادن لعملية الحت الميكانيكي أثناء عملية النقل.

الحجم الحبيبي للمعادن الثقيلة في صخور المصدر.

الوزن النوعي للمعدن حيث بزيادة طاقة المياه الحاملة للرمال تزداد القدرة علي حمل

حبيبات أكبر وزنًا.

وتعد الرمال السوداء ثروة ومشروعًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازات الدولة المصرية من المشروعات القومية والتى شهدتها البلاد، فالرمال السوداء ظلت مهملة لفترة طويلة، إلى أن اهتمت الدولة المصرية بهذا الملف بشكل كبير.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن المعادن المستخلصة من الرمال السوداء تسهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى، فضلًا عن المساهمة فى تنويع مصادر الدخل القومى للاقتصاد المصرى، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل نسبة البطالة، من خلال تنفيذ مشاريع تعدينية.

ولفت التقرير إلى أن الرمال السوداء يتم استخلاص منها الركائز المعدنية الاقتصادية، سواء من سطح الأرض أو من المياه وفصلها وتسويق منتجاتها محليًا وعالميا، حيث تمتلك مصر 11 موقعا غنيا بالرمال السوداء، ويتم فصل تلك الرمال فى أماكنها بأجهزة خاصة، وتتحول بعدها لمنتجات استراتيجية و41 صناعة مهمة.