شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" تعلن عن إجراءات استخراج شهادة بيانات لرخصة القيادة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة المرور مجموعة من الشروط الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات لرخصة القيادة، ويجب أن يلتزم بها السائق لكى يتم الحصول عليها، ومنها:
- تقديم طلب استخراج شهادة بيانات رخصة قيادة على نموذج.
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل.
- تقديم رخصة القيادة أو مذكرة فقدها.
-نقل القيد أو الملكية فى حالة انتهاء أو عدم وجود الرخصة.
-صورة بطاقة الرقم القومى سارية والاطلاع على الأصل.
- رخصة القيادة أو بدل فاقد لها.
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