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"المرور" تعلن عن إجراءات استخراج شهادة بيانات لرخصة القيادة.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة المرور مجموعة من الشروط الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات لرخصة القيادة، ويجب أن يلتزم بها السائق لكى يتم الحصول عليها، ومنها:

 

- تقديم طلب استخراج شهادة بيانات رخصة قيادة على نموذج.

 

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل.

 

- تقديم رخصة القيادة أو مذكرة فقدها.

 

 -نقل القيد أو الملكية فى حالة انتهاء أو عدم وجود الرخصة.

 

 -صورة بطاقة الرقم القومى سارية والاطلاع على الأصل.

 

- رخصة القيادة أو بدل فاقد لها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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