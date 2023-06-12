شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" تعلن عن إجراءات استخراج شهادة بيانات لرخصة القيادة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة المرور مجموعة من الشروط الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات لرخصة القيادة، ويجب أن يلتزم بها السائق لكى يتم الحصول عليها، ومنها: - تقديم طلب استخراج شهادة بيانات رخصة قيادة على نموذج. - تقديم صورة بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل. - تقديم رخصة القيادة أو مذكرة فقدها. -نقل القيد أو الملكية فى حالة انتهاء أو عدم وجود الرخصة. -صورة بطاقة الرقم القومى سارية والاطلاع على الأصل. - رخصة القيادة أو بدل فاقد لها.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز