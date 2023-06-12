شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تعلن 30 يونيو آخر موعد لصرف الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر
وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية لصرفها ضمن المقررات التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ويتم ضخ ما يقرب من 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن زيت يومياً، وألف طن أرز، بالإضافة إلى ألف طن مكرونة، والعديد من السلع الأخرى التي يحتاجها المواطن على بطاقة الدعم وتصرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص، بجانب أيضا طرح جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أكد على استمرار صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين حتى 30 يونيو 2023 ،وأنه سيتم بحث الأمر في اجتماع مجلس الوزراء المقبل حول إمكانية مد الصرف أو غير ذلك.
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