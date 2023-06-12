شكرا لقرائتكم خبر عن مجمعات خدمية ووحدة صحية.. مشروعات "حياة كريمة" فى قرية الودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قرية الودي التابعة لمركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة ، تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الهامة في مختلف القطاعات الخدمية (صرف صحى - مياه شرب - غاز طبيعى - اتصالات - تعليم - شباب - كهرباء - إنشاء مجمعات الخدمات)، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أبرز مشروعات "حياة كريمة" في قرية الودي. ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أبرز مشروعات "حياة كريمة" في قرية الودي.

-إنشاء مجمع متكامل للخدمات الحكومية على مساحة 700 متر تقريبا، يخدم ما يقرب من 12046 نسمة.

-يضم المجمع مركزا تكنولوجيا، وسجلا مدنيا، ومكتب شهر عقارى، ومركز خدمات تموينية، ومكتب خدمات بريدية، ووحدة محلية، ووحدة تضامن اجتماعى، ومجلس شعبى محلي.

-إنشاء وحدة إسعاف، وهي واحدة من بين 16 نقطة إسعاف يتم تنفيذها ورفع كفاءتها بالجيزة ضمن المبادرة.

-إنشاء وحدة لطب الأسرة لتوفير الخدمات الصحية والرعاية اللازمة لمواطنى القرية والقرى المحيطة بها، وتضم جناح العيادات، وصيدلية، ومكتب تثقيف صحي، ومعامل، واستراحة لكبار السن.

-إنشاء مجمعاً زراعياً لتقديم الدعم اللازم لجميع العاملين في قطاع الزراعة من فلاحين ومهندسين زراعيين وتجار.

-يضم المجمع مركزا لتجميع الألبان، ومكتب للإرشاد الزراعى، وجمعية زراعية، ووحدة بيطرية.

-إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي، وهي واحدة من بين 5 وحدات تضامن تخضع لرفع الكفاءة بمحافظة الجيزة ضمن المرحلة الحالية من المبادرة، فضلاً عن 3 وحدات أخرى يتم إنشاؤها من جديد

-إنشاء مركز شباب الودى، والذي يقام على مساحة 3850 م2 ويضم صالة أنشطة، ومكتبة، وصالة جيم للشباب، وأخرى للسيدات.

-رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد خالد أبو سنة الابتدائية المشتركة بالقرية، وتضم حالياً 22 فصلاً، ومعملاً للعلوم، ومعمل أوساط، ومكتبة، وحجرة اقتصاد منزلي، وتضم 1025 طالبا وطالبة، ويعمل بها 43 معلما ومعلمة.

يُذكر أن محافظة الجيزة تستعد لبدء شارة المرحلة الثانية من أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بثلاثة مراكز جديدة، وهى منشية القناطر والعياط والبدرشين، بإجمالى 83 قرية وتوابعها و2 مليون مواطن مستفيد، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تعمل على النهوض بالبنية التحتية، تشمل تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز ومنشآت صحية وتعليمية ومراكز للشباب.