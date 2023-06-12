شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف سرفيس جديدة للخطوط الداخلية والأقاليم أسفل محور كمال عامر.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبنت محافظة الجيزة خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة؛ لتحقيق التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفى إطار خطة المحافظة بتطوير منظومة مواقف السرفيس، باستغلال المساحات أسفل الكبارى والمحاور المرورية الجديدة في إقامة مواقف سيرفيس وساحات انتظار حضارية، قامت المحافظة مؤخرا بتشغيل موقفين لسيارات السرفيس بأرض اللواء أسفل محور الفريق كمال عامر الجديد، واحدا للخطوط الداخلية والآخر لخطوط الأقاليم، لخدمة المواطنين وتوفير خطوط سير للتسهيل عليهم ونقل المواقف العشوائية المحيطة بالمنطقة داخلهم.

يستوعب موقف أرض اللواء للخطوط الداخلية حوالي 200 سيارة سرفيس للعديد من الخطوط أبرزها أرض اللواء البراجيل وأرض اللواء الطريق الأبيض وناهيا وجامعة الدول العربية، مع تدعيمه بخطوط سير إضافية.

شهد الموقف إنشاء أسوار خارجية وبوابات إلكترونية ذكية لدخول وخروج السيارات، وتدعيمه بخدمات أمنية وكاميرات مراقبة لمتابعة الموقف من الداخل والخارج، وغرف للخدمات والتحكم لإحكام السيطرة على الموقف.

تم تدعيم الموقف بلافتات إلكترونية بخطوط سير السيارات ومقاعد لانتظار المواطنين وكافيتريات ومحال نموذجية لخدمة المترددين عليه، وأعمدة إنارة بشكل جمالي، علاوة على تزويده بدورات مياه وشبكة صرف حديثة وبالوعات لتصريف الأمطار وأماكن مخططة لضبط وتنظيم خطوط سير وحركة السيارات.

أما موقف أرض اللواء لخطوط الأقاليم، فتم تشغيله مؤخرا بمنطقة أرض اللواء بحى العجوزة، ويضم خطوط الصعيد وبحري ومطروح والساحل والدلتا.

شهد الموقف حتى الآن تشغيل خطوط سوهاج، وأسيوط، وبنى سويف، والمنيا، وقنا، والفيوم، والبحيرة، والمنوفية ومن المقرر تدعيمه قريبا بخطوط سير إضافية لخدمة مواطنى المنطقة والمترددين على محافظة الجيزة.