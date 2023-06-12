شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: نستهدف زيادة السعة التخزينية للقمح المحلى بالصوامع لـ5 ملايين طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس كمال هاشم، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار توريد القمح المحلى من المزارعين مع تيسير كافة الإجراءات خلال التوريد، وأنه تمت زيادة السعة التخزينية للقمح داخل الصوامع من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى 3.6 مليون طن حاليا، كما أنه من المستهدف زيادة السعة التخزينية إلى 5 ملايين طن بالصوامع، حيث يتم حاليا العمل في 60 صومعة حقلية على مستوى محافظات الجمهورية بسعة الصومعة الواحدة 10 آلاف طن بجانب أيضا إنشاء مشروع بورسعيد بسعة تخزينية 100 الف طن وأيضا مشروع توشكي.

وأضاف المهندس كمال هاشم لـ" الخليج 365 " أن هناك توجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بصرف مستحقات المزارعين أولا بأول وبحد أقصى 48 ساعة ، كما يتم متابعة كافة نقاط التسليم بشكل مستمر لتيسير إجراءات التوريد وتذليل أي عقبات ،حيث تتابع غرفة العمليات مواقع الاستلام يوميا.