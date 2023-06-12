شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة 2023.. انطلاق الامتحانات اليوم بمادتى التربية الوطنية والدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى اليوم الإثنين طلاب الثانوية العامة امتحان مادتى التربية الوطنية والتربية الدينية، في أول يوم بامتحانات الثانوية العامة 2023.

ووجهت المدارس، الطلاب بضرورة التواجد باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية حيث تبدأ 9 صباحاً، مع اصطحاب تحقيق الشخصية للطالب موضحاً بها رقم الجلوس، كما حذرت من اصطحاب المحمول سواء مفتوح أو مغلق، ومنع حمل أي من وسائل تساعد علي الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية، وغير مسموح باصطحاب أي من وسائل الاتصالات سواء سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة اصطحاب المحمول أو أي وسيلة اتصال وتم ضبط الطالب يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنية ويحال الموضوع إلي النيابة العامة.

ويؤدى الطلاب الثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.