شكرا لقرائتكم خبر عن 85 % من القراء يؤيدون تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة؟، توقع غالبية القراء تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة. وتوقع 85% من القراء تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة، بينما توقع 15% من القراء عدم تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة.

نتيجة الاستطلاع

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